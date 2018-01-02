Трамп удовлетворен эффективностью санкционного давления на Северную Корею

2 Янв. 2018 2018-01-02T20:44:38+03:00

Президент США отметил, что председатель КНДР Ким Чен Ын впервые проявил заинтересованность в переговорах с южным соседом

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Санкции и «прочие виды давления» начали оказывать на КНДР большое влияние. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что северокорейские солдаты дезертируют и сбегают на Юг с опасной частотой. При этом председатель КНДР Ким Чен Ын впервые выразил заинтересованность в переговорах с Сеулом.

«Человек-ракета» теперь впервые хочет поговорит с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно, нет — мы увидим», - написал Трамп в своем Твиттер.

Ранее в своем новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил о готовности отправить спортсменов из КНДР на Олимпийские Игры в южнокорейском Пхенчхане и провести с Сеулом соответствующие консультации.

Позже такое решение приветствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Министр республики по делам национального объединения Чо Мён Гюн заявил, что Сеул и Пхеньян могут провести переговоры на высшем уровне 9 января в одном из пунктов в демилитаризованной зоне между государствами.