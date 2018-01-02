Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца

2 Янв. 2018 2018-01-02T21:17:29+03:00

Указ наделяет правоохранительные органы и вооруженные силы арабской республики расширенными полномочиями для обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выпустил указ, продлевающий дествие режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Документ был опубликован во вторник в официальных газетах арабской республики.

Согласно указу, режим чрезвычайного положения «продлевается на всей территории Египта, начиная с часа ночи (02.00 мск) субботы, 13 января 2018 года». Правоохранительные органы и вооруженные силы страны наделяются всеми необходимыми полномочиями для обеспечения общественной безопасности и борьбы с терроризмом.

За нарушение президентских приказов в период действия в стране режима ЧП полагается тюремное заключение.

Ас-Сиси ввел режим ЧП в апреле прошлого года после серии кровавых терактов в христианских церквях городов Танта и Александрия, после чего он дважды продлевался. Террористическая угроза в стране остается крайне высокой, особенно на севере Синайского полуострова, где произошло несколько резонансных атак с сотнями жертв.