В Вильнюсе скончалась советская актриса театра и кино Татьяна Майорова

2 Янв. 2018 2018-01-02T22:01:52+03:00

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В Вильнюсе в возрасте 76 лет скончалась советская и литовская актриса Татьяна Майорова. Об этом сообщили на сайте Русского драматического театра Литвы (РДТЛ), которому она посвятила большую часть своей творческой жизни.

В интервью «Интерфаксу» театральный критик Марина Бабенскене отметила, что Майорова всегда играла роли от первого лица, проживая жизнь своих непростых персонажей.

«Все героини Майоровой отмечены печатью одиночества. Они находят в одиночестве опору, либо несут его как тяжкий крест, но уже не могут от него отказаться», - рассказала Бабенскене.

Майорова родилась на Украине 27 марта 1941 года. После окончания Киевского института театрального искусства работала в Севастопольском театре. С 1967 года стала актрисой РДТЛ, где исполнила более 40 ролей.

Самой известной ее работой в кино стал образ матери из фильма «Смилуйся над нами» Альгирдаса Араминаса.

Прощание с Татьяной Майоровой состоится в среду, а похороны пройдут 4 января на вильнюсском кладбище Карвелишкес.