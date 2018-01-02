2018-01-02T22:01:52+03:00
Общество

В Вильнюсе скончалась советская актриса театра и кино Татьяна Майорова

Похороны Татьяны Майоровой пройдут 4 января на кладбище Карвелишкес в литовской столице
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments20
Фото: rusudrama.ltФото: rusudrama.lt
Изменить размер текста:

В Вильнюсе в возрасте 76 лет скончалась советская и литовская актриса Татьяна Майорова. Об этом сообщили на сайте Русского драматического театра Литвы (РДТЛ), которому она посвятила большую часть своей творческой жизни.

В интервью «Интерфаксу» театральный критик Марина Бабенскене отметила, что Майорова всегда играла роли от первого лица, проживая жизнь своих непростых персонажей.

«Все героини Майоровой отмечены печатью одиночества. Они находят в одиночестве опору, либо несут его как тяжкий крест, но уже не могут от него отказаться», - рассказала Бабенскене.

Майорова родилась на Украине 27 марта 1941 года. После окончания Киевского института театрального искусства работала в Севастопольском театре. С 1967 года стала актрисой РДТЛ, где исполнила более 40 ролей.

Самой известной ее работой в кино стал образ матери из фильма «Смилуйся над нами» Альгирдаса Араминаса.

Прощание с Татьяной Майоровой состоится в среду, а похороны пройдут 4 января на вильнюсском кладбище Карвелишкес.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Вокруг посольства РФ в Тегеране усилены меры безопасности
Ученые: Алкоголь сильнее воздействует на сердце бедных, чем богачей
Совбез ООН пока не планирует заседаний по событиям в Иране
США собираются наказать Пакистан за поддержку терроризма
ЦИК: Заявку на участие в президентских выборах подали 43 самовыдвиженца
Белый дом назвал события в Иране «народным восстанием»
Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию в 1967 году
Ростуризм просит туроператоров предупреждать клиентов о событиях в Иране
США в ближайшее время созовут экстренную сессию ООН из-за событий в Иране
Андрей Данилко выступил против запрета российских фильмов на Украине
Главы МИД Украины и Германии посетят Донбасс
Киев не готов назвать подозреваемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе
Премьер-министр Литвы призвал восстановить контакты с российским руководством
Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца
Трамп удовлетворен эффективностью санкционного давления на Северную Корею
Додон о своем временном отстранении: Конституционный суд грубо нарушил законные процедуры
Порошенко: Украина получит американское летальное оружие в 2018 году
Украинская полиция рассматривает несколько версий убийства правозащитницы Ирины Ноздровской
В Молдавии осквернили мемориал, посвященный советским воинам-освободителям
Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Клинтон, нарушившую протоколы информационной безопасности
Аятолла Али Хаменеи обвинил в организации протестных акций «врагов» Ирана
В России возобновили разработку многоразовой ракеты-носителя
Латвийские власти задержали журналиста из России
Трамп: Народ Ирана наконец выступил против жестокого и коррумпированного режима
Конституционный суд Молдавии позволил спикеру парламента или премьеру назначать членов правительства
В Польше вандалы атаковали офисы депутатов правящей партии
Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения
Индия закупит у России 240 высокоточных авиационных бомб