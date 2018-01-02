2 Янв. 2018 2018-01-02T22:37:52+03:00

Киев не готов назвать подозреваемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе Фото: REUTERS

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Киев пока не готов назвать имена подозреваемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, имена подозреваемых станут известны только после окончания расследования обстоятельств трагедии, которое ведет международная Совместная следственная группа. Тогда же соответствующие уголовные дела будут переданы в голландский суд.

В эфире телеканала «112.Украина» Енин также подчеркнул, что список причастных к катастрофе будет состоять не более чем из одной или двух дюжин имен.

Ранее СМИ сообщили, что Нидерланды намерены во вторник опубликовать список подозреваемых по делу об авиакатастрофе на Украине, в котором якобы будет 120 имен. В голландской прокуратуре эту информацию также опровергли.

Пассажирский «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли.