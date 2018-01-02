Андрей Данилко выступил против запрета российских фильмов на Украине

2 Янв. 2018 2018-01-02T23:21:12+03:00

Актер также осудил запрет на въезд для артистов и музыкантов из РФ

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Запрет на показ российских фильмов на Украине – это глупость. Такое мнение высказал украинский актер и певец Андрей Данилко, более известный исполнением роли Верки Сердючки.

«Зачем? Но зачем их запрещать? Если ты можешь взять, зайти… Wi-Fi тут какой пароль? Я посмотрю "Ликвидацию" и без ваших запретов. Ну, такая глупость, вам делать нечего? Ну, зачем это? Что это решит? Поднимайте производство, конечно, делайте фильмы. Я только «за». Но запрещать…», - сказал артист во время интервью на телеканале «112 Украина».

Данилко также осудил внесение российских актеров и музыкантов в «черный список» и запрет для них на въезд на территорию Украины. Он отметил, что не понимает критерии, по которым артисты попадают в этот перечень.

Напомним, в октябре прошлого года парламент Украины принял закон о запрете на территории страны выступлений российских артистов, которые могут «угрожать национальной безопасности страны». Разрешение на гастроли надо будет спрашивать у Службы Безопасности Украины.