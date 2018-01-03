2018-01-03T00:03:53+03:00
Туризм

Ростуризм просит туроператоров предупреждать клиентов о событиях в Иране

Туристам из РФ рекомендуется соблюдать бдительность и не посещать общественные места
Юлия ДИВЕЕВА
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Улица Тегерана во время протестных акцийУлица Тегерана во время протестных акцийФото: REUTERS
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Ростуризм просит туроператоров информировать клиентов о неблагоприятной обстановке в Иране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что МИД РФ предупредил о массовых акциях протестов и столкновениях с полицией на улицах крупных городов Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт.

«Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей», - говорится в обращении на сайте Ростуризма. Также ведомство просит туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать туристов, а россиян - учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста. За три дня власти задержали около 450 человек. В ходе беспорядков и столкновений с силовиками погибли около 20 человек.

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