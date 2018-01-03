2018-01-03T00:58:03+03:00
В мире

Белый дом назвал события в Иране «народным восстанием»

Администрация США считает, что иранцы утратили доверие к властям из-за коррупции
Юлия ДИВЕЕВА
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Пресс-секретарь Белого дома Сара СандерсПресс-секретарь Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
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В Иране сейчас происходит " настоящее народное восстание". Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник.

Она подчеркнула, что международное сообщество не может оставаться в стороне от этих событий. Представитель администрации Дональда Трампа отметила, что иранцы утратили доверие к своим властям из-за многолетней коррупции и роста цен.

"Люди в Иране разгневаны ростом коррупции. Они устали платить цену за своих жестоких и коррумпированных правителей", - добавила Сандерс.

Пресс-секретарь напомнила, что при социальных проблемах Корпус стражей исламской революции тратит средства граждан на поддержку иностранных вооруженных группировок, передает ТАСС.

"В результате теперь мы видим истинное народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами. Международное сообщество не может хранить молчание, как раньше", - заявила она.

Сандерс призвала власти Ирана начать соблюдать права человека и прекратить поддержку терроризма.

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