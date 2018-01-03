ЦИК: Заявку на участие в президентских выборах подали 43 самовыдвиженца
В президентской гонке в России в этом планируют принять участие 43 самовыдвиженца. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании органа.
Она отметила, что всего в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента Российской Федерации, от 64 субъектов выдвижения. По ее словам еще 21 уведомления прислали партии.
Памфилова подчеркнула, что 1 января был последний день, когда в соответствии с законом можно было подать.
«Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за пределы сроков, установленных законом», - цитирует ее сайт ЦИК .
По ее словам, на 2 января успешно прошли регистрацию своих уполномоченных представителей 13 политических партий, а 7 кандидатов, выдвинутых этими партиями, уже открыли специальные избирательные счета.
Единственный зарегистрированный кандидат в президенты на данный момент – лидер либерльно-демократической партии России Владимир Жириновский.