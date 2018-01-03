2018-01-03T01:29:25+03:00
Политика

ЦИК: Заявку на участие в президентских выборах подали 43 самовыдвиженца

В качестве кандидата в президенты РФ зарегистрирован пока только Владимир Жириновский
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАССПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС
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В президентской гонке в России в этом планируют принять участие 43 самовыдвиженца. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании органа.

Она отметила, что всего в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента Российской Федерации, от 64 субъектов выдвижения. По ее словам еще 21 уведомления прислали партии.

Памфилова подчеркнула, что 1 января был последний день, когда в соответствии с законом можно было подать.

«Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за пределы сроков, установленных законом», - цитирует ее сайт ЦИК .

По ее словам, на 2 января успешно прошли регистрацию своих уполномоченных представителей 13 политических партий, а 7 кандидатов, выдвинутых этими партиями, уже открыли специальные избирательные счета.

Единственный зарегистрированный кандидат в президенты на данный момент – лидер либерльно-демократической партии России Владимир Жириновский.

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