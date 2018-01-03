США собираются наказать Пакистан за поддержку терроризма
Соединенные Штаты намерены наказать Пакистан, власти которого подозреваются в укрывательстве и поддержке террористов. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс во вторник.
Белый дом уже принял решение прекратить предоставление запланированной финансовой помощи Исламабаду в размере 255 миллионов долларов. Как отметила Сандерс, в ближайшие 48 часов станут известны новые меры, которые Вашингтон введет в отношении Пакистана, передает РИА Новости
По данным Агентства США по международному развитию (USAID), в 2018 году запланировано выделение международной помощи на сумму в 25,8 миллиарда долларов. Пакистан из этой суммы должен был получить 345 миллионов долларов на гуманитарные и программы развития и гуманитарные
Ранее Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Америка зря тратит деньги, помогая Пакистану, власти которого "не помогают США бороться террористами". Глава МИД Пакистана ответил, что слова американского президента не имеют значения.