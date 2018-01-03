Совбез ООН пока не планирует заседаний по событиям в Иране

3 Янв. 2018 2018-01-03T02:38:26+03:00

В ООН пока не назначили заседание по событиям в Иране Фото: REUTERS

В программе работы органа не запланировано обсуждение ситуации в этой стране

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В планах Совета Безопасности ООН на данный момент нет заседания по событиям в Иране. Об этом сообщил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Он представил журналистам во вторник программу работы Совбеза под председательством Астаны на январь .

"Иран не включен в повестку дня Совета Безопасности, но если какой-либо член хочет поднять этот вопрос и обсудить его, конечно, мы будем готовы работать над этим. Это зависит от того, о чем договорится Совет Безопасности", - сказал Умаров.

От отметил, что постпред США при ООН Хейли уже обсудила с ним возможность организации встречи Совбеза. Однако неизвестно, когда Соединенные Штаты хотят провести заседание по этому вопросу, передает ТАСС.

Ранее Хейли заявила, что Америка в ближайшее время выступит с инициативой созвать экстренную сессию ООН в Нью-Йорке и совета организации по правам человека (СПЧ) в Женевев связи с событиями в Иране, где с 28 декабря в крупных городах проходят массовые акции протеста.