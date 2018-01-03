Ученые: Алкоголь сильнее воздействует на сердце бедных, чем богачей

3 Янв. 2018 2018-01-03T03:28:46+03:00

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Степень воздействие алкоголя на сердце зависит от благосостояния человека. К такому выводу пришли норвежские ученые.

В исследовательской статье, опубликованной в журнале PLoS One, говорится, что употребление алкоголя в больших количествах повышает вероятность развития инфаркта и прочих фатальных болезней сердца и сосудов у бедных, но не у богатых людей.

"Алкоголь оказывает множественное биологическое воздействие на сердечно-сосудистую систему, как потенциально опасную, так и защитную. Мы исследовали, отличаются ли соотношения между алкогольными напитками и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в разных социально-экономических группах", - говорится в статье.

В ходе исследования медики выяснли, что длительный прием алкоголя не только ведет к циррозу печени и нарушениям в работе мозга, но и к другим крайне тяжелым последствиям: развитие сразу семи видов рака,к целому ряду проблем с работой легких из-за связанных с ним нарушений в круговороте оксида азота в организме.