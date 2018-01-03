Вокруг посольства РФ в Тегеране усилены меры безопасности

3 Янв. 2018 2018-01-03T04:01:31+03:00

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Рядом с посольством России в столице Ирана усилены меры безопасности. Об этом сообщили самом диппредставительстве РФ в Тегеране. Там отметили, что местная дипломатическая полиция выставила усиленные кордоны полиции.

"Внутри посольства действуют некоторые ограничения на выезд", - уточнили в посольстве.

В целом, российские дипломаты, охарактеризовали ситуацию в Тегеране как стабильную.

"Демонстрации в городе 2 января были, но мы их не видели", - сказал сотрудник дипмиссии в интервью ТАСС.

Акции протеста в крупных городах Ирана проходят с 28 декабря.Протестующие сначала выдвигала социальные лозунги против роста цен и безработицы. Позже к ним добавились политические, направленные против президента и режима аятолл.

За три дня митингов власти задержали около 450 человек. В ходе беспорядков и столкновений с полицией в сьтране погибли около 20 человек.