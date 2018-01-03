2018-01-03T04:23:25+03:00
Политика

Захарова прокомментировала планы США созвать заседание ООН по Ирану

Представитель МИД РФ напомнила, как американские власти разгоняли митинги Occupy Wall Street
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Соединенные Штаты могут поделиться с Ираном опытом разгона демонстраций. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление американской стороны о намерении созвать заседания Совбеза ООН и Совета по правам человека по событиям в Иране.

«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», - напомнила представитель МИД на своей странице в Facebook.

Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста. Сначала граждане протестовали против дороговизны продуктов и выдвигали социальные лозунги. Затем они начали выступать против президента страны и правительства.

За три дня власти задержали около 450 человек. Во время столкновений митингующих с силовиками погибли около 20 человек.

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