Матч США - Россия 3 января: первый период поединка американцы выиграли 2:1
У нас отличился Марсель Шолохов, сделавший счет равным
Россия пока проигрывает 1:2 сборной США в четвертьфинале МЧМ по хоккею.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
В американском городе Баффало завершился первый период четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею среди молодежных команды США - Россия. Американцы после 20 минут поединка ведут в счете 2:1.
На 2-й минуте поединка Кифер Беллоуз открыл счет в матче. На 11-й россиянин Марсель Шолохов после быстрой контратаки сделал счет равным - 1:1. Но за пять минут до конца первого периода Кайлер Ямамото вывел американцев вперед - 2:1.
К тому же, россияне завершили первый и начнут второй период матча в меньшинстве. Пятиминутное удаление заработал Владислав Семин. Помимо этого, он отбудет 20-минутный штраф.