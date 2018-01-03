Депутат парламента Молдавии уточнил полномочия Додона

3 Янв. 2018 2018-01-03T04:58:00+03:00

Глава государства исполняет свои обязанности как и прежде, кроме полномочий назначения членов правительства

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Полномочия президента Молдавии Игорь Додон временно ограничены только по вопросу назначения семи министров. Об этом заявил депутат молдавского парламента Сергей Сырбу.

Он уточнил, что в остальном глава государства продолжает исполнять свои обязанности как и прежде.

"С юридической точки зрения это правильно называется "временная невозможность исполнения обязанностей президента", но только по вопросу назначения новых членов правительства", — пояснил Сырбу.

Решение было принято Конституционным судом после того, как Додон дважды отклонил кандидатуры членов кабинета министров. Депутаты обратились с просьбой ограничить полномочия президента, передает РИА Новости.

"Конституционный суд констатировал этот факт и поручил председателю парламента или премьеру выполнить полномочия исполняющего обязанности президента именно с целью назначения этих членов кабмина", — подчеркнул депутат.

В ближайшее время спикер парламента Андриан Канду как исполняющий обязанности президента назначит новых министров.