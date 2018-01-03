Матч США - Россия 3 января: после двух периодов американская сборная ведет 2:1

3 Янв. 2018 2018-01-03T05:45:50+03:00

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В американском городе Баффало завершился второй период четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею. Россия играет против команды США и после двух периодов поединка счет на табло - 2:1 в пользу американской сборной.

Все шайбы в этом матче были заброшены в первом периоде поединка. У американцев отличились Беллоуз (2), Ямамото (15). В составе сборной России шайба на счету Шолохова (11).

Вторая двадцатиминутка началась для россиян в тяжелых условиях - наши выстояли 2,5 минуты штрафа. Который должен был быть доигран до конца. После этого у нас было не так много шансов сравнять счет. К слову, соотношение бросков во 2 периоде - 14:13 в пользу американцев.

Третий период встречи мы начнем в большинстве. 44 секунды у нас будет, чтобы попытаться разыграть лишнего - в конце 2 периода был удален у США Скотт Перунович.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию встречи.