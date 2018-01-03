Итог матча США - Россия: наши хоккеисты проиграли со счетом 2:4 в четвертьфинале МЧМ
В конце поединка россияне пропустили "роковую" шайбу в пустые ворота
Сборная России проиграла 2:4 команде США в четвертьфинале МЧМ-2018. Фото: Zuma\TASS
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Хоккеисты молодежной сборной России проиграли в четвертьфинале чемпионата мира команде США со счетом 2:4. Нашим впервые за долгое время не удалось пройти дальше четвертьфинала турнира.
В составе команды США шайбами отметились Беллоуз (3,53), Ямамото (15) и Андерсон (60, в пустые ворота). У нас голами отметились Шолохов (11) и Алтыбармакян (44). Впервые с 2010 года российская "молодежка" приедет домой без медалей чемпионата мира по хоккею.
К слову, год назад наши проиграли в серии буллитов в полуфинале чемпионата мира в Монреале. И после этого сборная США добилась победы, приехав на этот турнир в ранге действующих чемпионов мира.