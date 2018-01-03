Один человек погиб в ДТП с участием 35 автомобилей в США

3 Янв. 2018 2018-01-03T06:58:17+03:00

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Сразу 35 автомобилей стали участниками одного дорожно-транспортного происшествия в районе города Баффало на севере штата Нью-Йорк. На данный момент известно об одной жертве этой аварии.

ДТП произошло во вторник. Как уточнили местные власти, в аварию попали 25 легковых машин и 10 грузовиков. Помимо одного погибшего, еще один пострадавший доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал ABC.Причиной ДТП стали снежные заносы и плохая видимость.

В Баффало с 26 декабря по 5 января проходит чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.

Напомним, перед Новым годом мэр города Нью-Йорка Билл Де Блазио просил жителей не выходить из дома без особой необходимости, и болше времени проводить в теплых помещениях, избегая бывать на улице. Дело в том, что синоптики побещали в мегаполисе в ночь на 1 января мороз до -13 градусов по цельсию. Поскольку город находится у моря, даже небольшая минусовая температура тут переносится гораздо хуже из-за высокой влажности воздуха.