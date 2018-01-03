2018-01-03T07:29:28+03:00
В мире

Трамп вручит награды "самым бесчестным и коррумпированным СМИ года"

Объявление лауреатов премии состоится во вторник ночью по мск
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пообещал вручить награды самым бесчестным и фейковым СМИ. По словам главы государства, объявление лауреатов состоится в ночь на 9 января.

"Я объявлю награды самым бесчестным и коррумпированным СМИ года в понедельник в 5:00 (01:00 мск во вторник). Награды будут вручены за бесчестность и некачественные репортажи фейковых СМИ в различных категориях. Не пропустите", - анонсировал американский лидер в своем микроблоге в твиттере.

Стоит отметить, что еще до инаугурации Трамп неоднократно критиковал средства массовой информации в США. Так, по его мнению, ложь журналистов – это "политическая охота на ведьм", а все работники телеканала CNN являются представителями "ужасной организации, публикующей фейковые новости".

Ранее президент рассказал, что в сфабрикованные материалы американских СМИ о нем верят почти половина граждан США.

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