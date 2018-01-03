2018-01-03T07:34:28+03:00
Происшествия

В Перу 48 человек погибли при падении автобуса в пропасть

Машина столкнулась с грузовой фурой на "Повороте дьявола" [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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В Перу автобус с пассажирами упал с обрываВ Перу автобус с пассажирами упал с обрываФото: REUTERS
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В Перу пассажирский автобус упал в пропасть в 70 километрах от столицы страны Лимы. По данным местной полиции, в результате погибли 48 человек.

Как сообщает газета El Comercio, трагедия произошла из-за столкновения автобуса с грузовой фурой на участке горного «серпантина», известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). Пассажирский транспорт, в котором находились более 50 пассажиров, сорвался вниз с высоты ста метров.

Автобус упал с высоты 100 метров Фото: REUTERS

Автобус упал с высоты 100 метровФото: REUTERS

Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил, что полиция проанализировала данные GPS. Предварительной версией причин аварии называется превышение скорости обоими водителями.

ДТП произошло из-за превышения скорости водителями автобуса и фуры Фото: REUTERS

ДТП произошло из-за превышения скорости водителями автобуса и фурыФото: REUTERS

На данный момент спасатели подняли и доставили в морг 12 тел погибших. Раненых, которых успели поднять, доставили в больницы Каррион, Сабогал и Чанкай. Спас атели продолжают извлекать тела из покареженного автобуса и поднимать их наверх.

Спасатели достали всех пострадавших, найденных на месте живыми. Фото: REUTERS

Спасатели достали всех пострадавших, найденных на месте живыми.Фото: REUTERS

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