В Перу 48 человек погибли при падении автобуса в пропасть
В Перу пассажирский автобус упал в пропасть в 70 километрах от столицы страны Лимы. По данным местной полиции, в результате погибли 48 человек.
Как сообщает газета El Comercio, трагедия произошла из-за столкновения автобуса с грузовой фурой на участке горного «серпантина», известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). Пассажирский транспорт, в котором находились более 50 пассажиров, сорвался вниз с высоты ста метров.
Автобус упал с высоты 100 метровФото: REUTERS
Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил, что полиция проанализировала данные GPS. Предварительной версией причин аварии называется превышение скорости обоими водителями.
ДТП произошло из-за превышения скорости водителями автобуса и фурыФото: REUTERS
На данный момент спасатели подняли и доставили в морг 12 тел погибших. Раненых, которых успели поднять, доставили в больницы Каррион, Сабогал и Чанкай. Спас атели продолжают извлекать тела из покареженного автобуса и поднимать их наверх.
Спасатели достали всех пострадавших, найденных на месте живыми.Фото: REUTERS