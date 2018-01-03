Столтенберг: НАТО не хочет повторения "холодной войны" с Россией

3 Янв. 2018 2018-01-03T07:50:58+03:00

По мнению генсека альянса, сейчас политический диалог с Москвой довольно не прост

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на возросшую уверенность России, североатлантический альянс не хочет новой "холодной войны".

"Мы должны учитывать тот факт, что имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения "холодной войны" и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост", - рассказал генсек в интервью изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Норвежский политик подчеркнул, что мир становится все опаснее и враждебнее, поэтому контакты между Россией и НАТО должны увеличиваться, особенно в военном направлении. Между тем, по его словам, альянс уже сейчас развивается и становится сильнее.

Между тем, ранее Столтенберг отметил, что РФ значительно вложилась в свой флот, в частности, в подводные лодки, в то время как навыки ведения сражения на море у альянса серьезно снизились.