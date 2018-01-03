Минобороны Украины опубликовало видео испытаний нового ракетного комплекса
На Украине пошли испытания двигателя для ракет нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Об этом сообщил Украинский милитаристический портал .
Видео испытаний было размещено на YouTube-канале "Национального промышленного портала".
«Также к полевым испытаниям готов и сам ОТРК "Гром-2", мобильная пусковая установка которой предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля"», - говорится на сайте военных новостей Незалежной.
Опубликовано видео с новым ракетным комплексом ВСУ.На Украине провели испытания двигателя ракет «Гром-2»
"Гром-2" должен поражать одиночные и групповые стационарные цели на расстоянии от 50 до 280 километров. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты будет весить около 480 килограммов.
Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными). Также издание пишет, что по некоторым неподтверженным данным, дальность в 280 км является формальным ограничением, и при необходимости может быть увеличена до 450-500 км.
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