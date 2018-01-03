Издатели журнала Playboy хотят отказаться от его печатной версии

3 Янв. 2018 2018-01-03T08:33:10+03:00

В последние годы это "наследие" приносило компании лишь убытки

Изменить размер текста: A A

Компания Rizvi Traverse, которая владеет контрольным пакетом акций Playboy Enterprises, планирует отказаться от выпуска печатной версии известного мужского журнала Playboy. Однако, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

"Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем "мир Playboy", который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого", - заявил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.

Он подчеркнул, что в течение последних нескольких лет печатная версия журнала была убыточной, поэтому в скором времени медийная компания будет перестроена в организацию по управлению брендом.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что между основателем медиа-империи Хью Хефнером и Rizvi Traverse имелись договоренности, которые запрещали прекращать выпуск печатной версии Playboy. Однако со смертью известного гедониста данное соглашение потеряло силу.