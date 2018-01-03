Пушков прокомментировал планы США по созыву Собеза ООН по Ирану

3 Янв. 2018 2018-01-03T09:17:06+03:00

По мнению сенатора, американцев интересует, прежде всего, смена режима в стране

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Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что намерение США созвать экстренное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по ситуации в Иране вызвано заинтересованностью сменой режима в стране.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что в ближайшее время Америка выступит с такой инициативой.

"Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии — теперь беспокоится о "мире, безопасности и свободе" в Иране. Иначе говоря, о смене режима", — написал Пушков в микроблоге в Twitter.

Между тем, в самом ООН сообщили, что пока не планируют проводить заседания по событиям в республике.

Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста. Они начались с выступлений против завышенной стоимости на продукты и перешли в демонстрации против президента и правительства страны. В столкновениях протестующих с правоохранителями уже погибли около 20 человек.