Пушков прокомментировал планы США по созыву Собеза ООН по Ирану
Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что намерение США созвать экстренное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по ситуации в Иране вызвано заинтересованностью сменой режима в стране.
Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что в ближайшее время Америка выступит с такой инициативой.
"Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии — теперь беспокоится о "мире, безопасности и свободе" в Иране. Иначе говоря, о смене режима", — написал Пушков в микроблоге в Twitter.
Между тем, в самом ООН сообщили, что пока не планируют проводить заседания по событиям в республике.
Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста. Они начались с выступлений против завышенной стоимости на продукты и перешли в демонстрации против президента и правительства страны. В столкновениях протестующих с правоохранителями уже погибли около 20 человек.