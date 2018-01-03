При крушении грузового судна в Шанхае пропали десять человек

3 Янв. 2018 2018-01-03T09:52:46+03:00

Изменить размер текста: A A

У берегов Шанхая в Восточном Китае потерпело крушение и затонуло грузовое судно "Чанпин". В результате происшествия десять человек пропали без вести, еще троих удалось спасти.

К настоящему моменту известно, что инцидент произошел в ночь со вторника на среду на якорной стоянке близ устья реки Янцзы. По данным местного центра управления водным транспортом, груженное 5000 тонн стали судно врезалось в другой корабль и затонуло. В момент крушения на его борту находилось 13 моряков.

Трое из них были найдены к девяти часам утра, остальные десять человек все еще не спасены. Сейчас поисками пропавших занимаются более десяти судов и вертолеты. Работы продолжаются, передает Ренхап.

Стоит отметить, что в начале декабря недалеко от китайского города Вэйхай затонуло также грузовое судно Океании. В результате семь человек были спасены, трое пропали без вести. Все они являются гражданами Мьянмы.