2018-01-03T09:52:46+03:00
Происшествия

При крушении грузового судна в Шанхае пропали десять человек

Еще троих моряков сотрудникам экстренных служб удалось спасти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поисково-спасательные работы продолжаютсяПоисково-спасательные работы продолжаютсяФото: REUTERS
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У берегов Шанхая в Восточном Китае потерпело крушение и затонуло грузовое судно "Чанпин". В результате происшествия десять человек пропали без вести, еще троих удалось спасти.

К настоящему моменту известно, что инцидент произошел в ночь со вторника на среду на якорной стоянке близ устья реки Янцзы. По данным местного центра управления водным транспортом, груженное 5000 тонн стали судно врезалось в другой корабль и затонуло. В момент крушения на его борту находилось 13 моряков.

Трое из них были найдены к девяти часам утра, остальные десять человек все еще не спасены. Сейчас поисками пропавших занимаются более десяти судов и вертолеты. Работы продолжаются, передает Ренхап.

Стоит отметить, что в начале декабря недалеко от китайского города Вэйхай затонуло также грузовое судно Океании. В результате семь человек были спасены, трое пропали без вести. Все они являются гражданами Мьянмы.

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