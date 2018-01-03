2018-01-03T10:10:25+03:00
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при обрушении моста в Перу

Инцидент произошел в районе Кимбири провинции Ла-Конвенсьон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Спасатели продолжают поиски пострадавших и погибшихСпасатели продолжают поиски пострадавших и погибшихФото: REUTERS
Изменить размер текста:

При обрушении подвесного моста в Перу погибли по меньшей мере пять человек. Такое заявление сделали в Национальном институте гражданской обороны республики (INDECI).

Сообщается, что инцидент произошел в районе Кимбири провинции Ла-Конвенсьон. На данный момент известно еще о десятках пропавших без вести.

"INDECI наблюдает за спасательной операцией после обрушения висячего моста через реку Апуримак в районе Кимбири. Пока известно о пяти утонувших и десятках пропавших", - говорится в сообщении института в Twitter.

Между тем, поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Напомним, что похожий случай произошел в конце августа в Баварии. Тогда деревянный мост обрушился, когда около 40 подростков от 10 до 17 лет решили сделать на нем групповое селфи. В результате 11 человек получили травмы, одному из них понадобилась операция.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава МИД ФРГ: Для нас конфликт на Украине не заморожен и не забыт
В Париже из-за сильного ветра временно закрыли Эйфелеву башню
Рассмотрение жалобы ГПУ на отказ арестовать Саакашвили было отложено
Названа самая популярная у москвичей в новогоднюю ночь станция метро
В США скончался глава религиозной организации мормонов Томас Спенсер Монсон
В Амстердаме из-за сильного ветра было отменено более 170 рейсов
В Британии выпустят почтовые марки по мотивам «Игры престолов»
Конгрессмены нашли нарушения в расследовании дела о переписке Клинтон
Поляк-астматик во время приступа выскочил на крыло самолета
Россиянка умерла после падения на катке в новогоднюю ночь в Бельгии
Энергоблок Хмельницкой АЭС был экстренно отключен от энергосети
Сотрудники Delta Air Lines обвинили авиакомпанию в антисемитизме
Украинский посол призвал Канаду расширить антироссийские санкции
Минобороны намерено возродить специализацию "акванавт"
КНДР и Южная Корея провели телефонные переговоры
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
Савченко заявила, что в случае революции Киев "расплатится кровью"
При крушении грузового судна в Шанхае пропали десять человек
США могут оставить Пакистан без финансовой помощи
Пушков прокомментировал планы США по созыву Собеза ООН по Ирану
Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей
Издатели журнала Playboy хотят отказаться от его печатной версии
Минобороны Украины опубликовало видео испытаний нового ракетного комплекса
В США авиарейс отменили из-за проникшей на борт самолета крысы
Столтенберг: НАТО не хочет повторения "холодной войны" с Россией
В Перу 48 человек погибли при падении автобуса в пропасть
Трамп вручит награды "самым бесчестным и коррумпированным СМИ года"