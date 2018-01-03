Не менее пяти человек погибли при обрушении моста в Перу

3 Янв. 2018 2018-01-03T10:10:25+03:00

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При обрушении подвесного моста в Перу погибли по меньшей мере пять человек. Такое заявление сделали в Национальном институте гражданской обороны республики (INDECI).

Сообщается, что инцидент произошел в районе Кимбири провинции Ла-Конвенсьон. На данный момент известно еще о десятках пропавших без вести.

"INDECI наблюдает за спасательной операцией после обрушения висячего моста через реку Апуримак в районе Кимбири. Пока известно о пяти утонувших и десятках пропавших", - говорится в сообщении института в Twitter.

Между тем, поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Напомним, что похожий случай произошел в конце августа в Баварии. Тогда деревянный мост обрушился, когда около 40 подростков от 10 до 17 лет решили сделать на нем групповое селфи. В результате 11 человек получили травмы, одному из них понадобилась операция.