2018-01-03T10:43:46+03:00
Происшествия

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Шлейф распространился на 40 километров в нескольких направлениях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вулкан Ключевской Фото: KVERTВулкан Ключевской Фото: KVERT
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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 километров. Такая информация появилась на сайте местной группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, пепловое облако распространилось на 40 километров в восточном и юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения шлейфа никаких населенных пунктов нет.

"Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Между тем, одному из самых активных вулканов на материке был присвоен "оранжевый" уровень авиационной опасности. Отмечается, что в этом районе не пролегают маршруты воздушных судов, зарегистрированных на экскурсии туристических групп также нет.

Напомним, что в мае Ключевской уже извергал столб пепла примерно такой же высоты. Тогда облако отнесло почти на 100 км в северо-восточном направлении.

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