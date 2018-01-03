КНДР и Южная Корея провели телефонные переговоры

3 Янв. 2018 2018-01-03T10:55:29+03:00

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал восстановить "горячую линию" связи на границе двух стран

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Представители Северной и Южной Кореи провели телефонные переговоры. Это стало возможным, благодаря восстановлению специальной линии связи в приграничном пункте Пханмунджом.

Сообщается, что инициатором разговора стала КНДР. В 15:30 по местному времени (09.30 мск) оттуда поступил звонок по "горячей линии".

По данным Yonhap News Agency, перед началом переговоров стороны проверили работу телефонной связи и факса.

Подробности беседы представителей двух государств пока не разглашаются, однако ранее сообщилось, что глава КНДР Ким Чен Ын хотел бы отправить национальную сборную своей страны на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Именно северокорейский лидер заявил о готовности к переговорам и приказал чиновникам наладить контакты с Сеулом.

В Южной Корее такие шаги встретили положительно и с надеждой. Власти республики уже выразили готовность принять спортсменов из соседней страны на международных соревнованиях.