2018-01-03T10:55:29+03:00
В мире

КНДР и Южная Корея провели телефонные переговоры

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал восстановить "горячую линию" связи на границе двух стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Глава КНДР Ким Чен ЫнГлава КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Представители Северной и Южной Кореи провели телефонные переговоры. Это стало возможным, благодаря восстановлению специальной линии связи в приграничном пункте Пханмунджом.

Сообщается, что инициатором разговора стала КНДР. В 15:30 по местному времени (09.30 мск) оттуда поступил звонок по "горячей линии".

По данным Yonhap News Agency, перед началом переговоров стороны проверили работу телефонной связи и факса.

Подробности беседы представителей двух государств пока не разглашаются, однако ранее сообщилось, что глава КНДР Ким Чен Ын хотел бы отправить национальную сборную своей страны на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Именно северокорейский лидер заявил о готовности к переговорам и приказал чиновникам наладить контакты с Сеулом.

В Южной Корее такие шаги встретили положительно и с надеждой. Власти республики уже выразили готовность принять спортсменов из соседней страны на международных соревнованиях.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Париже из-за сильного ветра временно закрыли Эйфелеву башню
Рассмотрение жалобы ГПУ на отказ арестовать Саакашвили было отложено
Названа самая популярная у москвичей в новогоднюю ночь станция метро
В США скончался глава религиозной организации мормонов Томас Спенсер Монсон
В Амстердаме из-за сильного ветра было отменено более 170 рейсов
В Британии выпустят почтовые марки по мотивам «Игры престолов»
Конгрессмены нашли нарушения в расследовании дела о переписке Клинтон
Поляк-астматик во время приступа выскочил на крыло самолета
Россиянка умерла после падения на катке в новогоднюю ночь в Бельгии
Энергоблок Хмельницкой АЭС был экстренно отключен от энергосети
Сотрудники Delta Air Lines обвинили авиакомпанию в антисемитизме
Украинский посол призвал Канаду расширить антироссийские санкции
Минобороны намерено возродить специализацию "акванавт"
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
Савченко заявила, что в случае революции Киев "расплатится кровью"
Не менее пяти человек погибли при обрушении моста в Перу
При крушении грузового судна в Шанхае пропали десять человек
США могут оставить Пакистан без финансовой помощи
Пушков прокомментировал планы США по созыву Собеза ООН по Ирану
Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей
Издатели журнала Playboy хотят отказаться от его печатной версии
Минобороны Украины опубликовало видео испытаний нового ракетного комплекса
В США авиарейс отменили из-за проникшей на борт самолета крысы
Столтенберг: НАТО не хочет повторения "холодной войны" с Россией
В Перу 48 человек погибли при падении автобуса в пропасть
Трамп вручит награды "самым бесчестным и коррумпированным СМИ года"