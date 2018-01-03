Украинский посол призвал Канаду расширить антироссийские санкции

3 Янв. 2018 2018-01-03T12:11:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко выразил надежду на то, что в скором временем Оттава расширит санкции в отношении России. Так, дипломат хочет, чтобы власти страны наказали тех граждан РФ, которые якобы нарушают права человека.

Он напомнил, что, согласно принятому в конце 2016 года "акту Магнитского", под персональные санкции попали уже около тридцати россиян, и это стало "очень достойным примером последовательного давления" на Москву.

"Мы надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на Донбассе и на территории РФ", - цитирует Шевченко "Укринформ".

Напомним, в декабре 2012 года США приняли так называемый "акт Магнитского", подразумевающий введение санкций против россиян, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека, а в ноябре прошлого года примеру американцев последовала и Канада.