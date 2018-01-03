2018-01-03T12:11:03+03:00
Политика

Украинский посол призвал Канаду расширить антироссийские санкции

По мнению Андрея Шевченко, в "список Магнитского" должны быть добавлены граждане РФ, якобы нарушающие права человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В конце прошлого года Канада ввела санкции против тридцати россиянВ конце прошлого года Канада ввела санкции против тридцати россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко выразил надежду на то, что в скором временем Оттава расширит санкции в отношении России. Так, дипломат хочет, чтобы власти страны наказали тех граждан РФ, которые якобы нарушают права человека.

Он напомнил, что, согласно принятому в конце 2016 года "акту Магнитского", под персональные санкции попали уже около тридцати россиян, и это стало "очень достойным примером последовательного давления" на Москву.

"Мы надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на Донбассе и на территории РФ", - цитирует Шевченко "Укринформ".

Напомним, в декабре 2012 года США приняли так называемый "акт Магнитского", подразумевающий введение санкций против россиян, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека, а в ноябре прошлого года примеру американцев последовала и Канада.

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