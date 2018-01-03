2018-01-03T12:37:23+03:00
В мире

Сотрудники Delta Air Lines обвинили авиакомпанию в антисемитизме

Четверо бывших и действующих бортпроводников подали на работодателя в суд
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Delta Air Lines уже опровергли все обвинения, заявив о неприемлемости антисемитизмаВ Delta Air Lines уже опровергли все обвинения, заявив о неприемлемости антисемитизмаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бортпроводники компании Delta Air Lines обвинили американского перевозчика в антисемитизме. Соответствующий иск от четырех бывших и действующих сотрудников организации поступил во вторник в федеральный окружной суд Нью-Йорка.

Сторона обвинения утверждает, что руководство компании ущемляет права евреев и израильтян. По словам истцов, в Delta считают евреев агрессивными и некультурными, потому что те молятся на борту и требуют кошерное питание.

Кроме того, в марте этого года одну из бортпроводниц-евреек уволили за то, что она не явилась на рейс, хотя та получила разрешение на это.

Ее коллега получила временное отстранение якобы за предоставление своего скидочного сертификата Delta некому мужчине-семиту. В компании такое действие сочли нарушением правила, по которому льготы могут использовать лишь близкие люди работников, хотя сама бортпроводница утверждает, что знакома с евреем около 40 лет.

По данным TMZ, представители Delta уже отвергли обвинения.

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