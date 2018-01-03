Сотрудники Delta Air Lines обвинили авиакомпанию в антисемитизме
Бортпроводники компании Delta Air Lines обвинили американского перевозчика в антисемитизме. Соответствующий иск от четырех бывших и действующих сотрудников организации поступил во вторник в федеральный окружной суд Нью-Йорка.
Сторона обвинения утверждает, что руководство компании ущемляет права евреев и израильтян. По словам истцов, в Delta считают евреев агрессивными и некультурными, потому что те молятся на борту и требуют кошерное питание.
Кроме того, в марте этого года одну из бортпроводниц-евреек уволили за то, что она не явилась на рейс, хотя та получила разрешение на это.
Ее коллега получила временное отстранение якобы за предоставление своего скидочного сертификата Delta некому мужчине-семиту. В компании такое действие сочли нарушением правила, по которому льготы могут использовать лишь близкие люди работников, хотя сама бортпроводница утверждает, что знакома с евреем около 40 лет.
По данным TMZ, представители Delta уже отвергли обвинения.