2018-01-03T13:16:04+03:00
Происшествия

Энергоблок Хмельницкой АЭС был экстренно отключен от энергосети

Реакторную установку перевели в подкритический режим
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хмельницкая АЭС на Украине. Фото:Александр/Фотохроника ТАССХмельницкая АЭС на Украине. Фото:Александр/Фотохроника ТАСС
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Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции, расположенной в городе Нетишин, был экстренно отключен от энергетической сети. Такое заявление сделали в пресс-службе оператора украинских АЭС "Энергоатом".

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 3 января. Заявка на отключение питания поступила в 01:57.

"Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла "чехол - блок перемещения" на приводе органов регулирования системы управления и защиты", - говорится в сообщении на сайте оператора.

В настоящий момент реакторная установка переведена в состояние "горячий останов", также известное как подкритический режим. Причины сбоя работы устанавливаются. Радиационная обстановка в регионе остается неизменной и не превышает нормальных фоновых значений.

Между тем, на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС уже почти два месяца идет капитальный плановый ремонт.

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