Энергоблок Хмельницкой АЭС был экстренно отключен от энергосети
Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции, расположенной в городе Нетишин, был экстренно отключен от энергетической сети. Такое заявление сделали в пресс-службе оператора украинских АЭС "Энергоатом".
Уточняется, что инцидент произошел в среду, 3 января. Заявка на отключение питания поступила в 01:57.
"Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла "чехол - блок перемещения" на приводе органов регулирования системы управления и защиты", - говорится в сообщении на сайте оператора.
В настоящий момент реакторная установка переведена в состояние "горячий останов", также известное как подкритический режим. Причины сбоя работы устанавливаются. Радиационная обстановка в регионе остается неизменной и не превышает нормальных фоновых значений.
Между тем, на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС уже почти два месяца идет капитальный плановый ремонт.