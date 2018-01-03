2018-01-03T13:35:10+03:00
Происшествия

Россиянка умерла после падения на катке в новогоднюю ночь в Бельгии

Женщина отказалась от медицинской помощи, а на следующий день скончалась от кровоизлияния в мозг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местная прокуратура не видит оснований для продолжения расследованияМестная прокуратура не видит оснований для продолжения расследованияФото: REUTERS
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Туристка из России скончалась после того, как сильно ударилась головой на одном из катков в бельгийском городе Брюгге. Об этом сообщили в прокуратуре Западной Фландрии.

Уточняется, что инцидент произошел в новогоднюю ночь примерно в 1:00 по местному времени. Каток на рождественской ярмарке был закрыт для посетителей, однако 43-летняя россиянка со своими друзьями все же решила выйти на лед. В результате женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Прибывшие на место медики после обследование предложили ей проехать в больницу, но та отказалась.

Этим же утром женщину нашли без признаков жизни в гостиничном номере, где та остановилась. Уже по прибытию в больницу врачи констатировали ее смерть от кровоизлияния в мозг.

В полиции начали расследование по факту инцидента, однако в прокуратуре говорят о его прекращении, поскольку связь между падением и травмой головы очевидна, передает La Libre.

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