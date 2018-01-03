Россиянка умерла после падения на катке в новогоднюю ночь в Бельгии

3 Янв. 2018 2018-01-03T13:35:10+03:00

Женщина отказалась от медицинской помощи, а на следующий день скончалась от кровоизлияния в мозг

Изменить размер текста: A A

Туристка из России скончалась после того, как сильно ударилась головой на одном из катков в бельгийском городе Брюгге. Об этом сообщили в прокуратуре Западной Фландрии.

Уточняется, что инцидент произошел в новогоднюю ночь примерно в 1:00 по местному времени. Каток на рождественской ярмарке был закрыт для посетителей, однако 43-летняя россиянка со своими друзьями все же решила выйти на лед. В результате женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Прибывшие на место медики после обследование предложили ей проехать в больницу, но та отказалась.

Этим же утром женщину нашли без признаков жизни в гостиничном номере, где та остановилась. Уже по прибытию в больницу врачи констатировали ее смерть от кровоизлияния в мозг.

В полиции начали расследование по факту инцидента, однако в прокуратуре говорят о его прекращении, поскольку связь между падением и травмой головы очевидна, передает La Libre.