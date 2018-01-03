Конгрессмены нашли нарушения в расследовании дела о переписке Клинтон

3 Янв. 2018 2018-01-03T14:16:06+03:00

По данным республиканцев, у ФБР были все необходимые доказательства вины экс-госсекретаря США

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Конгрессмены США от республиканской партии выявили нарушения в расследовании ФБР относительно использования бывшим госсекретарём Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки. По их данным, у бюро была вся необходимая информация для доказательства вины политика и ее окружения.

Как оказалось, в ФБР знали об "огромных объемах" засекреченных данных, прошедших через незащищенный почтовый сервис, которым пользовалась Клинтон.

Также следователям известно о ложных показаниях, которые дал сотрудник компьютерной фирмы, обслуживающий личную почту госсекретаря до ее ухода из Госдепартамента. Именно этот свидетель стер все переписку Клинтон в 2015 году после начала расследования.

Кроме того, как сообщает The Hill, еще до подведения итогов по допросам сотрудники ФБР уже начали готовить черновик заявления о снятии с политика всех обвинений.