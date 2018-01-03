В Британии выпустят почтовые марки по мотивам «Игры престолов»

3 Янв. 2018 2018-01-03T15:00:50+03:00

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Королевская почта Великобритании выпустит серию марок, посвященную популярному телесериалу «Игра престолов». Об этом сообщается на сайте службы.

На почтовых знаках разместят изображения персонажей сериала, драконов и других волшебных существ, а также знаменитый «Железный трон».

Марки посвящены 10 персонажам сериала. Фото: сайт почты Британии

Минимальная цена на комплект из двух марок составит 1,21 фунта ($1,36), в то время как стоимость лимитированной коллекции с изображением 10 главных героев телесаги достигнет 99 фунтов ($134,59). Кроме того, почтовая служба выпустит ограниченное количество альбомов для коллекционирования.

Один из самых дорогих экземпляров - альбом со всеми персональными марками «Игры престолов» и серебряной медалью. Фото: сайт почты Британии

Ожидается, что марки поступят в продажу в конце января, в настоящее время они доступны для предварительного заказа на сайте Королевской почты. Выпуск знаков ограничен: в первой партии будет всего 1500 экземпляров.