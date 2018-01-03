В Британии выпустят почтовые марки по мотивам «Игры престолов»
Королевская почта Великобритании выпустит серию марок, посвященную популярному телесериалу «Игра престолов». Об этом сообщается на сайте службы.
На почтовых знаках разместят изображения персонажей сериала, драконов и других волшебных существ, а также знаменитый «Железный трон».
Марки посвящены 10 персонажам сериала. Фото: сайт почты Британии
Минимальная цена на комплект из двух марок составит 1,21 фунта ($1,36), в то время как стоимость лимитированной коллекции с изображением 10 главных героев телесаги достигнет 99 фунтов ($134,59). Кроме того, почтовая служба выпустит ограниченное количество альбомов для коллекционирования.
Один из самых дорогих экземпляров - альбом со всеми персональными марками «Игры престолов» и серебряной медалью. Фото: сайт почты Британии
Ожидается, что марки поступят в продажу в конце января, в настоящее время они доступны для предварительного заказа на сайте Королевской почты. Выпуск знаков ограничен: в первой партии будет всего 1500 экземпляров.