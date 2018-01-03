В США скончался глава религиозной организации мормонов Томас Спенсер Монсон

3 Янв. 2018 2018-01-03T15:18:56+03:00

Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней ушел из жизни в возрасте 90 лет

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В США скончался президент самой крупной религиозной организации мормонов - Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Томас Спенсер Монсон ушел из жизни в возрасте 90 лет.

«Президент Томас Спенсер Монсон, 16-й президент Церкви, скончался во вторник, 2 января 2018 года в своем доме в Солт-Лейк-Сити», - говорится в сообщении на сайте церкви.

В возрасте 36 лет Монсон был посвящен в апостолы (высший ранг мормонского духовенства), после чего вошел в состав руководства церкви. С 2008 года возглавлял религиозную организацию после смерти своего предшественника Гордона Хинкли.

Кроме того Монсон был активным членом скаутского движения, при администрации президента США Рональда Рейгана входил в совет по частной деятельности.

Среди членов церкви Монсон считался провидцем и пророком. Кто заменит его на посту президента религиозной организации в настоящий момент неизвестно.