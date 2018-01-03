2018-01-03T15:34:53+03:00
Москва

Названа самая популярная у москвичей в новогоднюю ночь станция метро

Напомним, что в этот раз подземка и МЦК работали без перерыва даже в темное время суток
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Около 35 тысяч москвичей и гостей столицы встретили Новый год в поездах МЦК и метрополитенаОколо 35 тысяч москвичей и гостей столицы встретили Новый год в поездах МЦК и метрополитенаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В новогоднюю ночь самой востребованной среди москвичей и гостей столицы станцией метро стал "Охотный ряд", который посетили около 102,6 тысячи пассажиров. Это связано, прежде всего, с тем, что именно здесь находится центр города и Красная площадь.

В тройку лидеров по популярности вошли также расположенные вблизи мест массовых гуляний "Площадь революции" с 62,4 тыс. пассажиров и "Пушкинская", которой воспользовались более 50 тыс. человек.

Востребованным в праздничную ночь оказалось и "Ховрино", которое было открыто в самый канун Нового года.

"Многие жители одноименного района уже успели оценить комфорт и удобство станции, благодаря которой они смогли добраться до самого сердца России на метро", - сообщается на сайте ГУП "Московский метрополитен".

Кроме того, отмечается, что около 35 тысяч пассажиров встретили Новый год прямо в столичных поездах.

Напомним, в этом году для удобства москвичей и гостей города подземка и МЦК работали всю ночь с 31 декабря на 1 января без перерывов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Париже из-за сильного ветра временно закрыли Эйфелеву башню
Рассмотрение жалобы ГПУ на отказ арестовать Саакашвили было отложено
В США скончался глава религиозной организации мормонов Томас Спенсер Монсон
В Амстердаме из-за сильного ветра было отменено более 170 рейсов
В Британии выпустят почтовые марки по мотивам «Игры престолов»
Конгрессмены нашли нарушения в расследовании дела о переписке Клинтон
Поляк-астматик во время приступа выскочил на крыло самолета
Россиянка умерла после падения на катке в новогоднюю ночь в Бельгии
Энергоблок Хмельницкой АЭС был экстренно отключен от энергосети
Сотрудники Delta Air Lines обвинили авиакомпанию в антисемитизме
Украинский посол призвал Канаду расширить антироссийские санкции
Минобороны намерено возродить специализацию "акванавт"
КНДР и Южная Корея провели телефонные переговоры
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
Савченко заявила, что в случае революции Киев "расплатится кровью"
Не менее пяти человек погибли при обрушении моста в Перу
При крушении грузового судна в Шанхае пропали десять человек
США могут оставить Пакистан без финансовой помощи
Пушков прокомментировал планы США по созыву Собеза ООН по Ирану
Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей
Издатели журнала Playboy хотят отказаться от его печатной версии
Минобороны Украины опубликовало видео испытаний нового ракетного комплекса
В США авиарейс отменили из-за проникшей на борт самолета крысы
Столтенберг: НАТО не хочет повторения "холодной войны" с Россией
В Перу 48 человек погибли при падении автобуса в пропасть
Трамп вручит награды "самым бесчестным и коррумпированным СМИ года"