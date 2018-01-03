Названа самая популярная у москвичей в новогоднюю ночь станция метро

3 Янв. 2018 2018-01-03T15:34:53+03:00

Около 35 тысяч москвичей и гостей столицы встретили Новый год в поездах МЦК и метрополитена Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, что в этот раз подземка и МЦК работали без перерыва даже в темное время суток

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В новогоднюю ночь самой востребованной среди москвичей и гостей столицы станцией метро стал "Охотный ряд", который посетили около 102,6 тысячи пассажиров. Это связано, прежде всего, с тем, что именно здесь находится центр города и Красная площадь.

В тройку лидеров по популярности вошли также расположенные вблизи мест массовых гуляний "Площадь революции" с 62,4 тыс. пассажиров и "Пушкинская", которой воспользовались более 50 тыс. человек.

Востребованным в праздничную ночь оказалось и "Ховрино", которое было открыто в самый канун Нового года.

"Многие жители одноименного района уже успели оценить комфорт и удобство станции, благодаря которой они смогли добраться до самого сердца России на метро", - сообщается на сайте ГУП "Московский метрополитен".

Кроме того, отмечается, что около 35 тысяч пассажиров встретили Новый год прямо в столичных поездах.

Напомним, в этом году для удобства москвичей и гостей города подземка и МЦК работали всю ночь с 31 декабря на 1 января без перерывов.