2018-01-03T15:49:20+03:00
В мире

Рассмотрение жалобы ГПУ на отказ арестовать Саакашвили было отложено

Суд решил не проводить заседание без присутствия депутатов, пообещавших взять оппозиционера на поруки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Грузии Михаил СаакашвилиБывший президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на отказ арестовать бывшего главу Одесской области, оппозиционного политика Михаила Саакашвили было отложено. Теперь слушание по данному вопросу состоится лишь 11 января в 13:10 по местному времени. Такое решение принял апелляционный суд Киева.

Причиной переноса слушаний стала неявка народных депутатов, ранее выразивших готовность поручиться за Саакашвили.

"Учитывая, что суду необходимо принимать решение, учитывая позицию лиц, заявивших о ходатайстве, Процессуальный Кодекс требует их присутствия...суд принимает решение об отложении заседания", - передает УНН слова судьи.

К моменту следующего слушания сторона защиты планирует собрать всех поручителей.

11 декабря суд отказался помещать оппозиционера под домашний арест.

Напомним, правоохранители подозревают его в организации госпереворота и пособничестве преступным группировкам.

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