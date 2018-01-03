2018-01-03T16:27:35+03:00
В мире

Глава МИД ФРГ: Для нас конфликт на Украине не заморожен и не забыт

Зигмар Габриэль назвал «знаком надежды» произошедший обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments35
Министр иностранных дел Германии Зигмар ГабриэльМинистр иностранных дел Германии Зигмар ГабриэльФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Германия не считает конфликт в Донбассе замороженным и намерена продолжать работу над мирным решением кризиса на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в преддверии своего визита в Киев.

«Для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен», - приводит слова Габриэля немецкое внешнеполитическое ведомство.

При этом министр назвал «знаком надежды» произошедший в праздничные дни обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса.

«Так должно продолжаться и дальше», - добавил Габриэль, подчеркнув, что ФРГ будет и дальше искать путь, который позволит вернуть мир в Донбасс.

Как стало известно ранее, 3-4 января Зигмар Габриэль прибудет с визитом в Киев, где проведет переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным. После этого министры отправятся на линию разграничения в Донбассе. Помимо конфликта на востоке страны и вопросов двусторонних отношений, главным предметом консультаций будет курс украинских реформ, в частности, борьба с коррупцией.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах
Климкин пригрозил «достать» работающие в Крыму немецкие компании
Трамп назвал своего экс-советника Бэннона безумцем
Экспорт итальянского вина вырос почти вполовину за счет продаж в России
Цена нефти марки Brent превысила отметку $ 68 за баррель
Белый дом: Американцы должны переживать за психику Ким Чен Ына, а не Трампа
Глава МИД ФРГ настаивает на вводе миротворцев ООН на всю территорию Донбасса
В Венеции ограбили выставку индийских ювелирных изделий
Манафорт подал в суд на спецпрокурора по «российскому делу»
Нью-Йорк в четверг, 4 января, накроет сильная метель
Кличко забыл родной язык: мэра Киева высмеяли в соцсетях
В Москве отравились артисты новогоднего представления
Глава МИД Украины: Реального режима прекращения огня в Донбассе нет
СБУ обвинило российские спецслужбы в целенаправленной охоте за украинскими гражданами
Альфа-банк прекратил обслуживание российских оборонных предприятий из-за угрозы санкций
В полиции назвали причину смерти украинской правозащитницы Ноздровской