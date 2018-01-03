Глава МИД ФРГ: Для нас конфликт на Украине не заморожен и не забыт

3 Янв. 2018 2018-01-03T16:27:35+03:00

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Германия не считает конфликт в Донбассе замороженным и намерена продолжать работу над мирным решением кризиса на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в преддверии своего визита в Киев.

«Для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен», - приводит слова Габриэля немецкое внешнеполитическое ведомство.

При этом министр назвал «знаком надежды» произошедший в праздничные дни обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса.

«Так должно продолжаться и дальше», - добавил Габриэль, подчеркнув, что ФРГ будет и дальше искать путь, который позволит вернуть мир в Донбасс.

Как стало известно ранее, 3-4 января Зигмар Габриэль прибудет с визитом в Киев, где проведет переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным. После этого министры отправятся на линию разграничения в Донбассе. Помимо конфликта на востоке страны и вопросов двусторонних отношений, главным предметом консультаций будет курс украинских реформ, в частности, борьба с коррупцией.