3 Янв. 2018 2018-01-03T16:57:16+03:00

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На Пелопоннесе разбился учебно-тренировочный самолет ВВС Греции. Об этом сообщили в Генеральном штабе военной авиации страны.

«В среду, 3 января 2018 года, в 12:00 (13:00 мск), во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата», - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что экипаж самолета не пострадал. Летчики были благополучно эвакуированы спасательным вертолетом и доставлены в расположение своего подразделения. Для установления точной причины аварии создана специальная комиссия.

North American T-2 Buckeye — американский учебный самолет со среднерасположенным крылом, совершил первый полет в 1958 году. Поступал в ВВС Греции в 1970-х годах. Часть машин была поставлена в 2000-х годах после снятия с вооружения в США.