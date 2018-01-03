3 Янв. 2018 2018-01-03T17:12:44+03:00

Командующий КСИР заявил об окончании «смуты» и «поражении мятежников» в Иране Фото: REUTERS

Генерал Мохаммад Али Джафари подчеркнул, что «военные угрозы не сработают против Ирана»

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Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари объявил о поражении «мятежников» и окончании «смуты» в иранских городах.

«Наши враги должны знать, что военные угрозы или угрозы безопасности не сработают против Ирана. Сегодня мы можем объявить об окончании смуты и поражении мятежа», - цитирует Джафари агентство Fars.

Ранее представитель КСИР заявил, что полиция и силы безопасности полностью контролируют обстановку в городах.

Напомним, массовые акции протеста начались в крупнейших городах Ирана 28 декабря. Поводом для выступлений стал резкий рост цен на продовольствие и высокий уровень безработицы в стране. Позже к социальным лозунгам добавились политические, направленные против президента Ирана Хасана Роухани и высшего руководителя аятоллы Али Хаменеи.

В ходе беспорядков и столкновений протестующих с силовиками погибли 20 человек, более 450 активистов были задержаны и в ближайшее время предстанут перед судом.