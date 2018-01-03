2018-01-03T17:39:16+03:00
В мире

«Меряются кнопками»: Пушков прокомментировал спор лидеров США и КНДР

По мнению сенатора, американский лидер фактически признал ядерный статус Северной Кореи
Денис СУХОВ
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Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Увлекшись спором о размере «ядерных кнопок», президент США Дональд Трамп фактически признал ядерный статус КНДР. Такое мнение выразил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Уже меряются кнопками. Заявив, что его ядерная кнопка больше, чем у Кима, Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой», - написал сенатор в своем Твиттер, пожелав председателю КНДР Ким Чен Ыну дальнейших политических успехов.

Напомним, основным политическим интересом Ким Чен Ына является создание собственного ядерного арсенала и средств доставки к нему. В своем новогоднем обращении к народу лидер КНДР подчеркнул, что «ядерная кнопка» теперь постоянно лежит у него на столе.

В свою очередь Трамп напомнил, что также обладает «ядерной кнопкой». При этом хозяин Белого дома недвусмысленно намекнул, что она «больше и мощнее», и в отличие от северокорейской, находится в полностью рабочем состоянии.

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