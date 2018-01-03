Владимир Путин и Нарендра Моди обменялись новогодними поздравлениями

3 Янв. 2018 2018-01-03T18:23:52+03:00

Президент РФ и премьер-министр Индии обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями по актуальной международной повестке

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннее сотрудничество, а также обменялись мнениями по актуальной международной повестке.

«Российский и индийский лидеры обменялись поздравлениями с Новым годом. Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня», - сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие «особо привилегированного стратегического партнерства» между Россией и Индией. Стороны условились о продолжении контактов на высшем уровне.

В прошлый раз Путин и Моди встречались на полях Петербургского экономического форума 1 июня. Тогда лидеры обсудили конфликты в Сирии, Афганистане и других горячих точках, договорились продолжить работу над совместной разработкой и производством современных систем вооружения.