Сбербанк: В минувшем году хакеры предприняли более 300 тысяч попыток украсть деньги клиентов

3 Янв. 2018 2018-01-03T18:40:51+03:00

В минувшем году хакеры предприняли более 300 тысяч попыток украсть деньги клиентов Сбербанка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Злоумышленники использовали как прямые методы, так и социальную инженерию и вредоносное ПО

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В минувшем году хакеры предприняли более 300 тысяч попыток украсть денежные средства со счетов клиентов. Об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

По его словам, хакеры использовали как прямые методы мошенничества, так и социальную инженерию, а также вредоносное программное обеспечение. Служба кибербезопасности Сбербанка смогла предотвратить ущерб на сумму свыше 20 млрд рублей. Для этих целей были созданы специальные команды высококвалифицированных специалистов, которые должны предугадать «инновационные» способы взлома и создать адекватную защиту.

Кузнецов подчеркнул, что в 2017 году Сбербанк не понес потерь от действий хакеров, более того, специалисты банка научились фиксировать атаки на партнерские компании.

«В таких случаях мы сразу предупреждаем компании, ФСБ и ЦБ», - цитирует Кузнецова РИА Новости.

Он также отметил, что в 2016 году Сбербанк предотвратил попытки хищения средств на сумму более 16 млрд рублей.