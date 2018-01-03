Фотограф Обамы опубликовал снимки «ядерной кнопки» президента США

3 Янв. 2018 2018-01-03T19:29:52+03:00

К счастью, красная кнопка на столе американского лидера служит не для начала войны, отмечает Пит Соуза

Изменить размер текста: A A

Пит Соуза, бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы, опубликовал в своем Instagram снимки «красной кнопки», которая располагается на столе американского лидера в Овальном кабинете Белого дома.

Помимо самой кнопки на панели с президентским гербом находится табличка с надписью: «Тяжелые решения принимать трудно».

«К счастью, красная кнопка здесь не для того, чтобы начать войну, — она используется для вызова помощника», - спешит заверить Соуза.

Настоящей «ядерной кнопкой» может считаться мобильная точка управления системой стратегической обороны США, которая используется в ситуациях, когда президент находится за пределами стационарных командных пунктов.

petesouza And fortunately the red button on the Resolute desk is to call for the valet, not to start a war.

Фотограф также опубликовал фото этого устройства, известного как «ядерный чемоданчик». На снимке сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один неприметную с виду сумку, в которой находится специальное оборудование и коды запуска межконтинентальных ракет.

petesouza God help us.

«Помоги нам Господь», - подписал снимок Суоза.