Фотограф Обамы опубликовал снимки «ядерной кнопки» президента США
Пит Соуза, бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы, опубликовал в своем Instagram снимки «красной кнопки», которая располагается на столе американского лидера в Овальном кабинете Белого дома.
Помимо самой кнопки на панели с президентским гербом находится табличка с надписью: «Тяжелые решения принимать трудно».
«К счастью, красная кнопка здесь не для того, чтобы начать войну, — она используется для вызова помощника», - спешит заверить Соуза.
Настоящей «ядерной кнопкой» может считаться мобильная точка управления системой стратегической обороны США, которая используется в ситуациях, когда президент находится за пределами стационарных командных пунктов.
Фотограф также опубликовал фото этого устройства, известного как «ядерный чемоданчик». На снимке сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один неприметную с виду сумку, в которой находится специальное оборудование и коды запуска межконтинентальных ракет.
«Помоги нам Господь», - подписал снимок Суоза.