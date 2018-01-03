2018-01-03T20:01:31+03:00
В мире

В Копенгагене похитили бутылку водки стоимостью 1,3 млн долларов

Владелец бара, из которого была совершена кража, находится в отчаянии
Денис СУХОВ
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Фото: facebook.com/vodkacollectionФото: facebook.com/vodkacollection
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Бутылка водки стоимостью 1,3 млн долларов была похищена из бара «Кафе 33» в Копенгагене. Об этом сообщил владелец заведения, водочный коллекционер Бриан Ингберг.

Ингберг пребывает в отчаянии: сделанная из золота и серебра шестикилограммовая бутылка водки «Руссо-балт» является самой дорогой в мире, и определенно была жемчужиной его коллекции.

«Из 1200 моих бутылок водки эта была совершенно особенной», - заявил датчанин журналистам местного телевидения.

Коллекционер отметил, что вор пробыл в баре всего три минуты и точно знал, за чем пришел. Ингберг подозревает в краже своего бывшего сотрудника, который мог изготовить дубликаты ключей от сейфа, в котором находилась драгоценная бутылка.

Фото: facebook.com/vodkacollection

Фото: facebook.com/vodkacollection

Владелец бара добавил, что взял золотую бутылку на прокат у латвийской компании Dartz Motorz, которая производит бронированные автомобили, и позиционируется как продолжательница знаменитой дореволюционной «Руссо-балт». Доставшийся Ингбергу экземпляр ранее появился в американском сериале «Карточный домик».

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