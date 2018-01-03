Киевский суд отказал Саакашвили в дополнительной защите

3 Янв. 2018 2018-01-03T20:30:25+03:00

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Окружной административный суд Киева полностью отказал экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

«В иске Михаилу Саакашвили отказать полностью», - говорится в вердикте судьи.

Ранее Государственная миграционная служба Украины отказалась признать Саакашвили лицом, нуждающимся в защите, что дало бы политику право на законных основаниях оставаться в стране и избежать экстрадиции в Грузию. Экс-губернатор обратился в суд с просьбой отменить это решение как противоправное.

Теперь защита Саакашвили намерена в течение 30 дней обжаловать вердикт суда. Адвокат подчеркнул, что во время рассмотрения апелляции украинские власти не имеют права экстрадировать политика.

Напомним, указом президента Украины Петра Порошенко Саакашвили лишен гражданства страны. Это позволяет выслать его на родину, где бывший грузинский лидер был заочно арестован по коррупционным обвинениям.