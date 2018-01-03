3 Янв. 2018 2018-01-03T21:04:39+03:00

Курс доллара и евро продемонстрировал снижение в первый день торгов в новом году Фото: REUTERS

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Курс доллара и евро начал торги в новом году со снижения по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные «Московской биржи».

Курс доллара США по состоянию на 20:35 мск составил 57,18 рублей, потеряв 0,45% от уровня предыдущих торгов. Курс евро остановился на уровне 68,8 рублей (-0,42%).

По мнению экспертов, укрепление национальной валюты происходит на фоне умеренного роста нефтяных цен и благоприятного внешнего фона. Также отмечается увеличение спроса мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции.

При этом отмечается, что существенного снижения курса доллара и евро ожидать не следует, так как для этого нет существенных поводов. Несмотря на события в Иране нефть растет слабо и до конца выходных вряд ли преодолеет отметку в 70 долларов за баррель.