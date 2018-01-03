В полиции назвали причину смерти украинской правозащитницы Ноздровской

3 Янв. 2018 2018-01-03T21:32:46+03:00

Согласно результатам экспертизы, женщина умерла от колото-резаных ран в области шеи и подбородка

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В Нацполиции назвали предварительную причину смерти украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было обнаружено 2 января в одной из рек в Киевской области.

«На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти», - сообщил представитель полиции Николай Жукович.

Также экспертиза не подтвердила версию с возможным изнасилованием женщины, но окончательные результаты исследования на данный момент не готовы.

Ранее Жукович заявил, что полиция рассматривает несколько версий убийства Ноздровской, однако в качестве приоритетного мотива следствие рассматривает профессиональную деятельность правозащитницы.

Напомним, о пропаже Ноздровской стало известно 29 декабря. В последние годы юрист занималась делом о гибели родной сестры в результате ДТП, добиваясь наказания для виновника - племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского.

Семья погибшей утверждает, что Ноздровская получала угрозы от родственников Россошанского.