Альфа-банк прекратил обслуживание российских оборонных предприятий из-за угрозы санкций

3 Янв. 2018 2018-01-03T22:22:07+03:00

По словам основателя «Альфа групп» Михаила Фридмана, проблем, связанных с внешними экономическими ограничениями, в самом банке нет

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«Альфа-банк» прекратил работу с российскими оборонными предприятиями из-за угрозы американских санкций. Об этом заявил основатель «Альфа групп» Михаил Фридман.

В интервью изданию «Форбс» Фридман прокомментировал влияние западных санкций на российский банковский сектор. В том числе и на сферу сотрудничества с оборонными компаниями страны.

«Конечно, мы оттуда ушли. Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню», - отметил Фридман.

Ранее СМИ сообщили, что российское правительство планирует создать специальный банк, который буде монопольно обслуживать нужды российских оборонных предприятий. Предполагается, что все расчеты новая кредитная организация будет производить в рублях.

Напомним, введенные США антироссийские секторальные экономические санкции затрагивают не только предприятия военно-промышленного комплекса, но и грозят ограничениями компаниям, которые с ними сотрудничают.