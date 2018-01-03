2018-01-03T23:03:50+03:00
Политика

Глава МИД Украины: Реального режима прекращения огня в Донбассе нет

Павел Климкин констатировал, что ситуация на линии соприкосновения конфликтующих сторон остается очень напряженной
Денис СУХОВ
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Реального режима прекращения огня в Донбассе нет, и ситуация на линии соприкосновения конфликтующих сторон остается тяжелой. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

«У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было больше 60 обстрелов… Мы потерял трех наших воинов, 15 ранены», - констатировал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ якобы не имеет возможности следить за ситуацией на неподконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, Климкин назвал «провокационным шагом» отзыв российских представителей из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее Минобороны РФ приняло решение отозвать своих офицеров из СЦКК из-за откровенно дискриминационных условий, установленных для них украинской стороной. Ответственность за возможные последствия такого шага Москва полностью возложила на Киев.

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